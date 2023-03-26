Киев потребовал созвать заседание СБ ООН из-за размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

"Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерной угрозе Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции. С этой целью требуем немедленно созвать внеочередное заседание СБ ООН", — говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что планы РФ по размещению ТЯО на территории Белоруссии являются провокационным шагом.

Ранее Лайф писал о том, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом накануне заявил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что лидер соседней страны Александр Лукашенко давно ставил вопрос об этом.