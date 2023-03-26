Эксперт объяснил, зачем России хранилище ядерного стратегического оружия в Белоруссии

Слова президента РФ Владимира Путина о завершении возведения хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля — это, скорее всего, реакция на действия альянса. Такое мнение высказал политический советник Сергей Маркелов.

"Перед 24 февраля 2022 года тезис был следующий: НАТО нарушило договорённости и приблизилось к границам России на востоке Европы. Они говорили, что не приблизятся, а в итоге встали в Польше, в Финляндии, в Венгрии, в Чехии встали. Они приблизились, и мы приближаем все хранилища, все возможные ресурсы. С двух сторон подтягиваются ресурсы", — сказал Маркелов в интервью телеканалу "360".

Он подчеркнул, что Россия обозначила позиции в Белоруссии после действий НАТО. По мнению эксперта, подобный манёвр даст России возможность оперативнее развернуть оружие и сократить дальность полёта, а также ширину возможного военного конфликта.