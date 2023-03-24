Песков: Белоруссия сможет противостоять попыткам США вмешаться в её внутренние дела
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Белоруссию сильным государством, которое способно самостоятельно воспрепятствовать попыткам извне вмешаться в свои внутренние дела.
Представитель Кремля заявил, что планы Вашингтона о назначении спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами республики являются попыткой вмешаться во внутренние дела другой страны и "требуют особого внимания, прежде всего со стороны белорусских друзей".
"Конечно, не можем и мы оставаться к этому индифферентными, безучастными, но мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела", — сказал он журналистам.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу замгоссекретаря США Уэнди Шерман и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Он отметил, что Штаты продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран как прямо, так и косвенно.
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