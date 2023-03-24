Песков: Белоруссия сможет противостоять попыткам США вмешаться в её внутренние дела

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Белоруссию сильным государством, которое способно самостоятельно воспрепятствовать попыткам извне вмешаться в свои внутренние дела.

Представитель Кремля заявил, что планы Вашингтона о назначении спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами республики являются попыткой вмешаться во внутренние дела другой страны и "требуют особого внимания, прежде всего со стороны белорусских друзей".

"Конечно, не можем и мы оставаться к этому индифферентными, безучастными, но мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела", — сказал он журналистам.