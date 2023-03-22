Лукашенко: На примере некоторых стран видно, как "поднял голову" современный неонацизм

Современный неонацизм "высоко поднял голову", что видно на примере некоторых стран — Украины, Латвии, Литвы и Польши. Об этом, выступая на памятном мероприятии по случаю 80-летия трагедии в Хатыни, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что хоть у фашизма нет человеческого лица, но у него есть имена убийц и предателей собственного народа, которые известны всем. По его словам, у этих людей есть "наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к славянской цивилизации".

"Мы уже и видим на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм. Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин", — сказал он.

Вместе с этим он заявил, что до сегодняшнего дня граждане "старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, восточными славянами". Однако в Белоруссии помнят, как многие страны Западной Европы "встали под знамёна гитлеровской Германии", а "мировой капитал оплатил этот поход".