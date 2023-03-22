Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 09:59

Лукашенко: На примере некоторых стран видно, как "поднял голову" современный неонацизм

Лукашенко заявил, что неонацизм "поднял голову" на Украине, в Латвии, Литве и Польше

Современный неонацизм "высоко поднял голову", что видно на примере некоторых стран — Украины, Латвии, Литвы и Польши. Об этом, выступая на памятном мероприятии по случаю 80-летия трагедии в Хатыни, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что хоть у фашизма нет человеческого лица, но у него есть имена убийц и предателей собственного народа, которые известны всем. По его словам, у этих людей есть "наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к славянской цивилизации".

"Мы уже и видим на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм. Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин", — сказал он.

Вместе с этим он заявил, что до сегодняшнего дня граждане "старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами, восточными славянами". Однако в Белоруссии помнят, как многие страны Западной Европы "встали под знамёна гитлеровской Германии", а "мировой капитал оплатил этот поход".

Архивы показали, что жителей Хатыни сожгли украинские каратели

Архивы показали, что жителей Хатыни сожгли украинские каратели

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "чума нацизма" вплотную подобралась к границам Белоруссии. По словам президента Белоруссии, гнев и горечь не утихают спустя годы, особенно сегодня, "когда чума нацизма обрела последователей среди наёмников, предателей и преступников и вплотную подобралась" к границам страны.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Оксана Попова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров