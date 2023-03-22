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22 марта, 03:25

Архивы показали, что жителей Хатыни сожгли украинские каратели

<p>Украинцы приветствуют немцев на Западной Украине, 1941 год. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukrainians-germans-1941.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Украинцы приветствуют немцев на Западной Украине, 1941 год. Фото © Wikipedia

Обнародованы новые обстоятельства трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны в белорусской деревне Хатынь. 22 марта 1943 года её жителей сожгли заживо, в огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей. В советское время ответственность за этот акт геноцида возлагалась на гитлеровцев. Теперь же участие в этом карателей из 118-го украинского батальона охранной полиции не умалчивается. Архивы рассекретили в рамках проекта "Без срока давности".

"Когда в сарай загнали всех людей, возле дверей поставили станковый пулемёт, за которым был [пулемётчик] Лещенко, затем кто приказал, я не знаю, но переводчик командира батальона Смовского по фамилии Лукович подбежал с факелом и поджёг солому на крыше сарая. Сарай загорелся", — говорится в протоколе допроса участника акта геноцида в Хатыни Кнапа.

Остап Кнап — бывший пулемётчик 18-го батальона, выходец с Западной Украины. Допрос проводился 20 октября 1988 года в прокуратуре Белорусской ССР. Он рассказал, что полицейские-украинцы сгоняли жителей Хатыни в сарай. Как пишет РИА "Новости", опубликовавшее архивный следственный документ, украинский 118-й полицейский батальон образовался на основе парамилитарного формирования — Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев*. Это же подразделение, созданное в июле 1941 года, участвовало в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яре.

Батальон перебросили в Белоруссию в декабре 1942 года. Основная его часть разместилась в посёлке Плещеницы Минской области. И хотя задачей подразделения была борьба с партизанами, его участники выполняли функции карателей: массово убивали мирных жителей — расстреливали их и сжигали заживо. В Хатыни батальон действовал совместно с головорезами из особого батальона СС под командованием Оскара Дирлевангера.

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Как писал ранее Лайф, учёный Кулинок рассказал о концепции проекта "Без срока давности. Беларусь". Было установлено, что на оккупированной территории этой республики немцы создали как минимум 493 места принудительного содержания.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Арина Родионова
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