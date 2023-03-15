ФСБ обнародовала документы о казнях мирных жителей литовскими карателями в годы войны

На сайте ФСБ России опубликованы новые документы, в которых говорится о фактах массовых казней мирного населения литовскими карателями на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

Согласно рассекреченным материалам, напавшие на СССР гитлеровцы привлекали прибалтийских националистов из числа местных жителей для выполнения "грязной работы". Каратели казнили мирное население, советских военнопленных и евреев.

"По материалам разоблачённой агентуры противника карателей, предателей и активных немецких пособников установлено, что только в Мариампольском, Алитусском и Волковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 тысяч ни в чём не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населения и партийно-советского актива", — писал начальник отдела военной контрразведки "Смерш" 11-й гвардейской армии гвардии полковник Николай Митрофанов.







По информации из документов, примерно в середине сентября 1941 года каратели расстреляли около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов. В числе убитых были мужчины, женщины, старики и дети.

Некий Герман Павлайтис рассказал о том, что в его обязанности как полицейского входило уничтожение еврейского населения, коммунистов и лиц, лояльно настроенных по отношению к Советской власти. Он лично доставил на казнь около 700 человек разных возрастов — от грудничков до стариков.

По некоторым данным, ненависть к евреям в Литве достигла такого масштаба, что даже гитлеровцы были поражены жестокостью местных карателей.