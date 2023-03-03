Обнародованы уникальные архивы об освобождении Ржева

К 80-летию со дня освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков Минобороны России запустило на своём сайте новый мультимедийный историко-познавательный раздел "На ржевском рубеже славы". Там опубликованы архивные материалы о сражении, ставшем одним из ключевых в Великой Отечественной войне. Достоянием общественности стали документы, свидетельствующие о подвиге российского народа в боях за город — от первого этапа Московской битвы в октябре 1941 года до ликвидации ржевско-вяземского выступа в марте 1943 года.

"3 марта 1943 года в результате решительного штурма советские войска освободили Ржев от немецко-фашистских захватчиков. Этот город находился в оккупации с 14 октября 1941 года. Весь 1942 год на подступах к нему проходили ожесточённые изнурительные бои. Красная армия, постепенно перемалывая на данном направлении соединения вермахта, сковала здесь две трети сил немецкой группы армий "Центр", — сообщает Министерство обороны.

Среди представленных материалов — доклады о результатах боевых действий, приказы войскам, оперативные карты, другие графические документы, а также развёрнутый оперативно-тактический очерк о масштабной высадке воздушного десанта — Вяземской воздушно-десантной операции. От документов и писем веет настоящим патриотическим духом, фотографии погружают в историческую ретроспективу судьбы, ставшей общей для всех жителей Советского союза того периода.

"Дорогой Иосиф Виссарионович, прошло восемь дней, как подал рапорт народному комиссару обороны с просьбой назначить меня на фронт против фашистов, но назначения до сего времени не имею. Все мои товарищи, три брата моих и сын дерутся с фашистами, а я, находясь на посту и.д. генерал-инспектора пехоты Красной армии, до сего времени "жду назначения на фронт". Здоров, обладаю боевым духом и страстным большевистским желанием поскорее подраться с коварным врагом", — говорится в письме генерал-лейтенанта Михаила Ефремова.

Несколько месяцев 33-я армия под его командованием находилась в окружении, изолированной от своих тылов и от других армий фронта. К июню остатки окружённых войск окончательно соединились с главными силами. Михаил Ефремов героически погиб, защищая родину, в июне 1942 года в боях под Ржевом. Как и многие другие герои этой войны. 2 марта 1943 года Красная армия начала решительный штурм Ржева, который немцы давно превратили в сильно укреплённый район. На следующий день город был освобождён. Произошло это после того, как враг был разгромлен под Сталинградом и бежал, отступая от ржевско-вяземского выступа.