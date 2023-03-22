Лукашенко предупредил о "чуме нацизма" у границ Белоруссии

"Чума нацизма" вплотную подобралась к границам Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко по случаю 80-летия трагедии в Хатыни.

"В скорбную дату — 22 марта — мы вспоминаем жителей деревни Хатынь, тысяч других наших деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Войны, которая бесцеремонно ворвалась в наш дом и забрала каждого третьего белоруса", — говорится в обращении Лукашенко, опубликованном на его сайте.

По словам президента Белоруссии, гнев и горечь не утихают спустя годы, особенно сегодня, "когда чума нацизма обрела последователей среди наёмников, предателей и преступников и вплотную подобралась" к границам страны. Лукашенко добавил, что в каждом уголке Белоруссии есть своя история Хатыни, а для последователей нацизма у жителей республики остаётся только один ответ — дух всенародного сопротивления.

Нацистко-фашистские захватчики сожгли деревню Хатынь вместе с жителями 22 марта 1943 года. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей.