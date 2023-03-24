Кремль осудил встречу замгоссекретаря США с Тихановской

Америка продолжает как прямо, так и косвенно вмешиваться во внутренние дела других стран, это касается и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на встречу замгоссекретаря США Уэнди Шерман и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которые обсудили "запуск стратегического диалога с оппозицией" в республике.