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24 марта, 09:40

Кремль осудил встречу замгоссекретаря США с Тихановской

Песков: США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии и других стран

Америка продолжает как прямо, так и косвенно вмешиваться во внутренние дела других стран, это касается и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на встречу замгоссекретаря США Уэнди Шерман и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которые обсудили "запуск стратегического диалога с оппозицией" в республике.

"Безусловно, Соединённые Штаты продолжают фактически прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию", — сказал журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, намерение США назначить в ближайшее время спецпредставителя по взаимодействию с оппозицией в Белоруссии является "ничем иным, как вмешательством во внутренние дела".

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ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Фальке
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