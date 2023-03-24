Кремль осудил встречу замгоссекретаря США с Тихановской
Песков: США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии и других стран
Америка продолжает как прямо, так и косвенно вмешиваться во внутренние дела других стран, это касается и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на встречу замгоссекретаря США Уэнди Шерман и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которые обсудили "запуск стратегического диалога с оппозицией" в республике.
"Безусловно, Соединённые Штаты продолжают фактически прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая Белоруссию", — сказал журналистам представитель Кремля.
По словам Пескова, намерение США назначить в ближайшее время спецпредставителя по взаимодействию с оппозицией в Белоруссии является "ничем иным, как вмешательством во внутренние дела".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Запад взбесился из-за визита Си Цзиньпина в Кремль.
ТАСС / Сергей Карпухин