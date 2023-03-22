Лукашенко объяснил, почему Запад взбесился из-за визита Си Цзиньпина в Кремль

Запад, сам того не осознавая, объединил Россию и Китай в один мощный союз, а когда понял, начал беситься. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя реакцию западных стран на визит Си Цзиньпина в Москву.

"Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали всё для того, чтобы объединить мощную, ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремлённую в будущее, и уже, считайте, первую страну, — Китай. Поэтому и бесятся", — цитирует белорусского лидера БелТА.