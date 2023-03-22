Лукашенко объяснил, почему Запад взбесился из-за визита Си Цзиньпина в Кремль
Лукашенко: Запад сам объединил Россию и Китай в мощный союз, а теперь бесится
Запад, сам того не осознавая, объединил Россию и Китай в один мощный союз, а когда понял, начал беситься. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя реакцию западных стран на визит Си Цзиньпина в Москву.
"Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали всё для того, чтобы объединить мощную, ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремлённую в будущее, и уже, считайте, первую страну, — Китай. Поэтому и бесятся", — цитирует белорусского лидера БелТА.
Напомним, после трёхдневного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию западные СМИ начали подводить его итоги. Так, например, телеканал CNN сделал репортаж с жителями Поднебесной, которых опрашивали о поездке их лидера. Однако, к разочарованию журналистов, отношение китайцев к этому событию оказалось более чем хорошее. А другое издание — Bloomberg — и вовсе опубликовало статью о "нежелании" Китая наращивать импорт газа из России. В Кремле назвали материал малоквалифицированным вбросом.
LIFE / Павел Баранов