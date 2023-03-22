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22 марта, 09:50

В Кремле ответили на статью Bloomberg о "нежелании" КНР наращивать импорт российского газа

Песков назвал вбросом статью Bloomberg о "нежелании" Китая наращивать импорт газа из России

Заявления агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным якобы отказался наращивать поставки газа из РФ, похожи на малоквалифицированный вброс. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Знаете, в чём дело: Bloomberg ведь даёт сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы", — подчеркнул Песков на брифинге.

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Представитель Кремля отметил, что реальность совсем другая и вопросы расширения поставок обсуждались на переговорах.

Напомним, накануне стало известно, что "Газпром" установил исторический рекорд по суточным поставкам топлива в Китай. Российская компания одобрила заявку КНР, которая существенно превысила контрактные обязательства.

Обложка ©

ТАСС / ПАО "Газпром"

Александр Юнашев
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