В Кремле ответили на статью Bloomberg о "нежелании" КНР наращивать импорт российского газа

Заявления агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным якобы отказался наращивать поставки газа из РФ, похожи на малоквалифицированный вброс. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Знаете, в чём дело: Bloomberg ведь даёт сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы", — подчеркнул Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что реальность совсем другая и вопросы расширения поставок обсуждались на переговорах.