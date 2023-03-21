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21 марта, 16:09

Путин: РФ готова наращивать бесперебойные поставки нефти в КНР

РФ готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики", — отметил он.

Также президент напомнил, что Россия находится на четвёртом месте по поставкам сжиженного природного газа. Глава государства подчеркнул, что РФ будет расширять поставки СПГ в КНР.

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Ранее Путин заявил, что Китай стал для РФ ведущим партнёром в хозяйственном освоении Дальнего Востока. По его словам, это связано с увеличением взаимодействия двух государств в торгово-инвестиционной сфере.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
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