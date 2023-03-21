Путин: Китай стал для РФ ведущим партнёром в хозяйственном освоении Дальнего Востока

В деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока Китай является ведущим партнёром России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках российско-китайских переговоров в расширенном составе. Он отметил, что это связано с увеличением взаимодействия двух стран в торгово-инвестиционной сфере.