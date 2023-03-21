Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 15:11

Путин: Китай стал для РФ ведущим партнёром в хозяйственном освоении Дальнего Востока

В деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока Китай является ведущим партнёром России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках российско-китайских переговоров в расширенном составе. Он отметил, что это связано с увеличением взаимодействия двух стран в торгово-инвестиционной сфере.

"Диверсификация нашего взаимодействия, прежде всего в торгово-инвестиционной сфере, способствует крепнущей связи по линии регионов", — отметил Путин.

Несмотря на санкции и коронавирус: Путин заявил о рекордном товарообороте России и Китая

Несмотря на санкции и коронавирус: Путин заявил о рекордном товарообороте России и Китая

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сотрудничество России и Китая будет развиваться на благо народов обеих стран.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
  • Новости
  • Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров