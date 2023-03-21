Путин: Китай стал для РФ ведущим партнёром в хозяйственном освоении Дальнего Востока
В деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока Китай является ведущим партнёром России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках российско-китайских переговоров в расширенном составе. Он отметил, что это связано с увеличением взаимодействия двух стран в торгово-инвестиционной сфере.
"Диверсификация нашего взаимодействия, прежде всего в торгово-инвестиционной сфере, способствует крепнущей связи по линии регионов", — отметил Путин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сотрудничество России и Китая будет развиваться на благо народов обеих стран.
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