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21 марта, 15:01

Путин: Сотрудничество РФ и КНР будет развиваться на благо народов обеих стран

Сотрудничество России и Китая будет развиваться на благо народов обеих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

"Убеждён, что наше многоплановое взаимовыгодное сотрудничество будет и далее крепнуть и динамично развиваться на благо народов наших стран", — отметил он.

Передавая слово китайскому лидеру, глава государства назвал его своим другом. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что отношения Москвы и Пекина показывают устойчивую и здоровую динамику развития при общих усилиях.

"Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном, гуманитарном и межрегиональном измерениях", — сказал китайский лидер.

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LIFE

Илья Суриков
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