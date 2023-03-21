В решении МУС по Путину увидели попытку Запада "вбить клин" между Россией и Китаем

Сотрудничество России и Китая вызывает недовольство у западных стран. Америка и её союзники пытаются противостоять партнёрству двух государств. Поэтому решение Международного уголовного суда в Гааге об "аресте" российского лидера Владимира Путина было приурочено к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в РФ. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил главный редактор сайта Public Opinion Борис Межуев. Он также напомнил, что Пекин стремится к мирному разрешению конфликта на Украине.

"Нужно было сделать что-то, чтобы ударить между Пекином и Москвой, чтобы было сложно договориться, найти общий язык. Им нужны были жёсткие демонстративно оскорбительные действия, после чего как бы Россия скажет, что она отказывается говорить с Западом и требует от Пекина занять гораздо более жёсткую позицию, чем он готов в настоящий момент занять", — отметил Межуев, подчеркнув, что Запад пытается "вбить клин" между Китаем и Россией.

По мнению специалиста, "центральным нервом" является глобальная инициатива КНР, которая касается не только украинского кризиса, а связана с общей позицией по отношению к проблеме политики США.

"Речь идёт о том, чтобы поставить черту под эпохой американского всевластия в мире, что только США утверждали правила игры, а все остальные должны были подчиняться в том числе их двойному стандарту", — пояснил Межуев.

По его словам, Пекин даёт понять, что не позволит западным странам выиграть в данном конфликте. Эксперт не исключил, что Китай может начать действовать по отношению к России так же, как Запад взаимодействует с Незалежной.