Патрушев: Запад сеет ненависть к России и её народу грязными и гнусными методами

Соединённые Штаты Америки и их союзники настраивают мир против РФ, сеют ненависть к Москве и пытаются дискредитировать Русский мир любыми грязными методами. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе совещания в Ульяновске.

"США и их приспешники, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и её народу, пытаются дискредитировать Русский мир, навязывают мировому сообществу конфронтацию с нашим государством", — уверен Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия является самостоятельной страной, она отстаивает интересы многополярного и справедливого мира. Однако это не устраивает США, которые прикрываются выдуманной ими же теорией исключительности американцев. Вашингтон, продолжил Патрушев, привык жонглировать международным правом, диктовать и навязывать миру свои ценности и условия и вместе с тем "иметь вассалов, а не партнёров".

"[США] используют любые грязные и гнусные методы ведения информационной войны, неприкрытая ложь бездоказательные и огульные обвинения, постановочные инциденты, как, например, в Буче, Мариуполе, Краматорске. Даже в подрыве "Северных потоков" на первоначальном [этапе] обвиняли Москву", — подчеркнул он.

Все эти действия США направлены на то, чтобы навязать РФ неолиберальные ценности взамен проверенных веками традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также лишить россиян гордости за свою страну и её многовековую историю, подорвать единство общества, которое позволило победить фашизм в 1945 году. Теперь же на Украине и в Европе сносят памятники героям ВОВ и поощряют неонацизм. По словам Патрушева, тем самым Запад хочет предать забвению те страдания, которые человечество перенесло из-за нацистской идеологии.

"Завтра исполняется 80 лет трагедии в Хатыни, где заживо фашисты сожгли всех мирных жителей деревни, среди которых было 75 детей. Мы никогда этого не забудем!" — добавил он.