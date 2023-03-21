Антонов: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение

Соединённые Штаты одержимы идеей нанести России стратегическое поражение. Однако, наращивая военную помощь Киеву, власти США лишь подталкивают украинских радикалов к новым ужасным деяниям. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Белого дома выделить Украине очередной пакет военной помощи — на 350 миллионов долларов.

"Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. С каждой поставкой ПВН (продукции военного назначения. — Прим. ред.) режим Зеленского чувствует всё большую безнаказанность. С особым цинизмом продолжает убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей России", — подчеркнул Антонов.

По его мнению, власти США не думают о том, что подливают масла в огонь, провоцируют расширение украинского кризиса. В результате под угрозой оказывается безопасность всей Европы, ведь растут риски прямого столкновения России и НАТО. К тому же, как отметил Антонов, Байден закрывает глаза на коррупцию властей Украины. В результате поставляемое оружие может попасть на чёрный рынок.

"Где оружие всплывёт? Кто понесёт ответственность, когда оно попадёт в руки каких-нибудь тергруппировок и преступных организаций?" — пишет Антонов.