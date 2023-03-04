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4 марта, 01:35

Антонов увидел в новых санкциях США бессильную злобу

Антонов обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России

США следует перестать "махать санкционной дубинкой" и соприкоснуться с реальностью. Так посол РФ в Соединённых Штатах прокомментировал их новые санкции против России. Очередные ограничения коснулись ряда российских должностных лиц под предлогом "нарушения прав Владимира Кара-Мурзы*".

Антонов заявил, что эти санкции можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела России с целью воспрепятствовать правосудию. Посол напомнил, что Кара-Мурза на родине обвиняется в серьёзных преступлениях, в том числе в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией.

"Властям Соединенных Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома", — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Он добавил, что частота, с которой США выдают антироссийские санкции, "отражает бессильную злобу правящих кругов США из-за неспособности заставить подчиниться их воле".

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Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей.

* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

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Telegram / EmbUSA

Андрей Григорьев
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