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3 марта, 15:51

США ввели санкции против шестерых россиян из-за дела иноагента Кара-Мурзы

Минфин США ввёл санкции против замминистра юстиции РФ, судьи Басманного суда и сотрудников СК РФ

В новый список антироссийских санкций, опубликованный в пятницу Минфином США, попали заместитель министра юстиции Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская, следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин и ещё трое следователей. Вашингтон обвинил этих шестерых россиян в причастности к нарушениям прав человека в отношении историка и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*.

На сайте американского Минфина утверждается, что Кара-Мурза пострадал якобы за то, что "рассказал правду" о действующем российском режиме. Каких-либо доказательств при этом не приводится.

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Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Алексей Берковиц
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