Байден продлил действие антироссийских санкций ещё на год

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за украинского конфликта. Об этом официально объявила пресс-служба Белого дома, распространив соответствующую документацию.

Речь о целом ряде ограничительных мер. Среди них вступившие в силу 21 февраля 2022 года и те, которые предыдущая администрация президента США Дональда Трампа привела в исполнение 20 сентября 2018 года, а ещё утверждённые администрацией Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года. Байден подчеркнул, что все эти санкции после 6 марта 2023 года должны остаться в силе.

"Действия и политика, о которых идёт речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660", — заявил Байден в пояснительной записке.

В оставленном для лидеров Конгресса уведомлении он подчеркнул, что действия России по Украине якобы угрожают национальной безопасности и внешней политике Америки.