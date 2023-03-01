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1 марта, 19:46

Байден продлил действие антироссийских санкций ещё на год

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за украинского конфликта. Об этом официально объявила пресс-служба Белого дома, распространив соответствующую документацию.

Речь о целом ряде ограничительных мер. Среди них вступившие в силу 21 февраля 2022 года и те, которые предыдущая администрация президента США Дональда Трампа привела в исполнение 20 сентября 2018 года, а ещё утверждённые администрацией Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года. Байден подчеркнул, что все эти санкции после 6 марта 2023 года должны остаться в силе.

"Действия и политика, о которых идёт речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660", — заявил Байден в пояснительной записке.

В оставленном для лидеров Конгресса уведомлении он подчеркнул, что действия России по Украине якобы угрожают национальной безопасности и внешней политике Америки.

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Ранее Лайф писал, что Госдеп США ввёл санкции против девяти министров и глав десятков регионов России. Также ограничения коснулись 1219 военнослужащих РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Обложка ©

Flickr / White House

Анатолий Симоненко
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