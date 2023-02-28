"Причиняют моральные страдания": Оставшийся без санкций губернатор ЕАО пригрозил США судом
Губернатор ЕАО Гольдштейн пригрозил США судом за невключение в санкционные списки
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн прокомментировал тот факт, что он остался последним главой региона РФ, против которого не введены американские санкции. Руководитель ЕАО отметил, что эта ситуация причиняет ему "моральные страдания" и он готов подать в Страсбургский суд.
"Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу: я на них в суд подам, в Страсбург! Они причиняют моральные страдания, сволочи. Я не комментирую эту тему", — приводит слова Гольдштейна RTVI.
Как сообщал Лайф, 24 февраля Госдепартамент США ввёл санкции против глав десятков российских регионов и девяти федеральных министров. Среди них губернаторы Нижегородской области Глеб Никитин, Архангельской — Александр Цыбульский, Приморского края — Олег Кожемяко и прочие. Именно после этого пакета ограничений губернатор ЕАО Гольдштейн остался единственным главой региона РФ, против которого не введены рестрикции Соединённых Штатов.
ТАСС / Александр Музыка