"Причиняют моральные страдания": Оставшийся без санкций губернатор ЕАО пригрозил США судом

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн прокомментировал тот факт, что он остался последним главой региона РФ, против которого не введены американские санкции. Руководитель ЕАО отметил, что эта ситуация причиняет ему "моральные страдания" и он готов подать в Страсбургский суд.

"Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу: я на них в суд подам, в Страсбург! Они причиняют моральные страдания, сволочи. Я не комментирую эту тему", — приводит слова Гольдштейна RTVI.