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27 февраля, 14:47

Губернатор ЕАО Гольдштейн остался последним главой региона РФ без санкций со стороны США

<p>Обложка © ТАСС / Александр Музыка</p>

Обложка © ТАСС / Александр Музыка

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн остался единственным главой субъекта России, не попавшим под санкции со стороны США.

Так, его нет в SDN-листе Минфина США, где находятся все его коллеги из других регионов Дальневосточного федерального округа и страны в целом.

Минторг США расширил санкции против России и Белоруссии

Минторг США расширил санкции против России и Белоруссии

Напомним, 24 февраля Госдеп США ввёл санкции против глав десятков российских регионов и девяти федеральных министров. Среди них губернаторы Нижегородской области Глеб Никитин, Архангельской — Александр Цыбульский, Приморского края — Олег Кожемяко и прочие.

Матвей Константинов
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