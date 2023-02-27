Губернатор ЕАО Гольдштейн остался последним главой региона РФ без санкций со стороны США
Обложка © ТАСС / Александр Музыка
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн остался единственным главой субъекта России, не попавшим под санкции со стороны США.
Так, его нет в SDN-листе Минфина США, где находятся все его коллеги из других регионов Дальневосточного федерального округа и страны в целом.
Напомним, 24 февраля Госдеп США ввёл санкции против глав десятков российских регионов и девяти федеральных министров. Среди них губернаторы Нижегородской области Глеб Никитин, Архангельской — Александр Цыбульский, Приморского края — Олег Кожемяко и прочие.