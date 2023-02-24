Минторг США расширил санкции против России и Белоруссии

Министерство торговли Соединённых Штатов Америки приняло решение расширить санкции против России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, а также санкции в отношении предметов роскоши", — говорится в заявлении.

В частности, в перечень добавлены 276 новых наименований таких вещей. Кроме того, в чёрный список Минторга США попали 76 российских компаний, а также организации из других стран.

Под ограничения подпали учреждения, которые предоставляют ВС РФ и/или предприятиям в российском ВПК существенную поддержку, а также осуществляют деятельность, которая противоречит интересами США в сфере нацбезопасности и международной политики. Согласно документу, в чёрный список попали три компании из РФ, пять компаний из Китая и ряд их подразделений во Франции, Люксембурге и Нидерландах, а также две организации из Канады.