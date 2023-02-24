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24 февраля, 14:51

Минторг США расширил санкции против России и Белоруссии

Минторг США ввёл новые экспортные ограничения на товары из России и Белоруссии

Министерство торговли Соединённых Штатов Америки приняло решение расширить санкции против России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, а также санкции в отношении предметов роскоши", — говорится в заявлении.

В частности, в перечень добавлены 276 новых наименований таких вещей. Кроме того, в чёрный список Минторга США попали 76 российских компаний, а также организации из других стран.

Под ограничения подпали учреждения, которые предоставляют ВС РФ и/или предприятиям в российском ВПК существенную поддержку, а также осуществляют деятельность, которая противоречит интересами США в сфере нацбезопасности и международной политики. Согласно документу, в чёрный список попали три компании из РФ, пять компаний из Китая и ряд их подразделений во Франции, Люксембурге и Нидерландах, а также две организации из Канады.

США повысят тарифы на некоторые товары из России

США повысят тарифы на некоторые товары из России

Сегодня сообщалось, что США введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран. Всё это делается для ослабления экономики страны и "снижения её способности вести боевые действия на Украине", подчеркнули в Белом доме.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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