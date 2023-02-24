США повысят тарифы на некоторые товары из России
Байден повысит пошлины на свыше 100 видов российских металлов, минералов и химпродукции
Президент США Джо Байден сегодня подпишет постановления о повышении тарифов на свыше 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции на сумму 2,8 млрд долларов, которые импортируются в Штаты. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
"Сегодняшние действия приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно $2,8 млрд для России. Это также значительно повысит затраты на алюминий, выплавленный или отлитый в России", — говорится в нём.
Ранее сообщалось, что США введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран. Согласно заявлению Белого дома, всё это делается для ослабления экономики страны и "снижения её способности вести боевые действия на Украине".
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