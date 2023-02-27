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27 февраля, 14:05

Омбудсмен Мишонова — о санкциях Киева: Из активов на Украине у меня могилы бабушки и дедушки

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова назвала ложью обвинения в краже украинских детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова прокомментировала попадание в санкционный список Киева, по которому ей блокируют активы на Украине и запрещают въезд в страну на 50 лет. Омбудсмен заявила, что единственные её активы там — это могилы бабушки и дедушки, у которых она в детстве иногда проводила каникулы.

"Украина ввела санкции в отношении детских омбудсменов России якобы за кражу украинских детей. Про кражу детей, конечно, ложь. Но, видимо, дети последний аргумент незалежного режима. Последний редут. Санкции запрещают мне въезд на Украину и предполагают блокировку активов. На Украине была очень давно, в 2008 году, вроде. А вот с активами… Из активов у меня могилы бабушки и дедушки, у которых я в детстве проводила иногда каникулы", — написала Мишонова в своём телеграм-канале.

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Омбудсмен рассказала, что её родственники на Украине — это русские из Тульской губернии, которые приехали работать на шахтах, чтобы прокормить большую семью. Впоследствии они остались там, обзавелись семьями, завели детей.

"Так что активы мои и правда заблокированы… Но ничего, мы будем молиться в наших православных храмах за тех, кто оставил там свой прах, и за тех, кто жив. Кто верит ещё в Бога и в Русский мир. А мир скоро придёт и на эту землю", — заключила Мишонова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против российских уполномоченных по правам детей, ряда представителей российского спорта, а также нескольких общественных организаций из РФ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Никонов
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