Зеленский ввёл санкции против Исинбаевой, Тарпищева и ряда российских организаций

Несколько представителей российского спорта, в том числе двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, подпали под украинские санкции. Соответствующий указ Владимира Зеленского опубликован на сайте его офиса.

Под санкции подпали также пловец Александр Попов и почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Ограничения введены сроком на 50 лет.

Также санкции коснулись ряда российских общественных организаций, в том числе Российского Красного Креста, Народного фронта "За Россию" и благотворительного фонда "Гольфстрим". Ограничения введены и в отношении компаний бизнесмена Евгения Пригожина, а также структур, которые связывают с ним. Данные санкции будут действовать десять лет.