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27 февраля, 00:22

Зеленский ввёл санкции против Исинбаевой, Тарпищева и ряда российских организаций

Несколько представителей российского спорта, в том числе двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, подпали под украинские санкции. Соответствующий указ Владимира Зеленского опубликован на сайте его офиса.

Под санкции подпали также пловец Александр Попов и почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Ограничения введены сроком на 50 лет.

Также санкции коснулись ряда российских общественных организаций, в том числе Российского Красного Креста, Народного фронта "За Россию" и благотворительного фонда "Гольфстрим". Ограничения введены и в отношении компаний бизнесмена Евгения Пригожина, а также структур, которые связывают с ним. Данные санкции будут действовать десять лет.

Под санкции ЕС попали Рошаль, Москалькова, Примаков, Фадеев, Коц и ещё 82 лица

Под санкции ЕС попали Рошаль, Москалькова, Примаков, Фадеев, Коц и ещё 82 лица

Ранее Лайф сообщал, что 24 февраля странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались три дня.

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t.me / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
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  • Елена Исинбаева
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