Под санкции ЕС попали Рошаль, Москалькова, Примаков, Фадеев, Коц и ещё 82 лица

Европейский союз ввёл в действие десятый пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения, в частности, попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев.

Как следует из документа, под европейские рестрикции также попали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц и другие представители медиа. Все внесённые в чёрный список лица ответственны, по мнению ЕС, за "подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины". В общей сложности в перечень попало 121 физическое и юридическое лицо.