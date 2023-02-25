Под санкции ЕС попали Рошаль, Москалькова, Примаков, Фадеев, Коц и ещё 82 лица
Евросоюз ввёл в действие "юбилейный" пакет санкций против России
Европейский союз ввёл в действие десятый пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения, в частности, попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев.
Как следует из документа, под европейские рестрикции также попали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц и другие представители медиа. Все внесённые в чёрный список лица ответственны, по мнению ЕС, за "подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины". В общей сложности в перечень попало 121 физическое и юридическое лицо.
Ограничительные меры вступают в силу с сегодняшнего дня, 25 февраля. Санкции предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов при их наличии.
Ранее Лайф сообщал, что 24 февраля странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались три дня.
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