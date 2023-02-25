ЕС только после трёх дней переговоров удалось согласовать новые санкции

Представителям стран Евросоюза удалось после нескольких дней переговоров согласовать десятый пакет санкций в отношении России. Об этом заявили в представительстве Швеции.

"Сегодня ЕС одобрил 10-й пакет антироссийских санкций", — сообщается на его странице в "Твиттере".