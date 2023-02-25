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24 февраля, 21:13

ЕС только после трёх дней переговоров удалось согласовать новые санкции

Странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций

Представителям стран Евросоюза удалось после нескольких дней переговоров согласовать десятый пакет санкций в отношении России. Об этом заявили в представительстве Швеции.

"Сегодня ЕС одобрил 10-й пакет антироссийских санкций",  сообщается на его странице в "Твиттере".

В представительстве добавили, что этот пакет санкций включает в том числе новые ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц.

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Напомним, что попытка ЕС согласовать "юбилейный" пакет антироссийских санкций закончилась неудачей в первый раз 22 февраля. Тогда идею ввода ограничений против ядерного сектора РФ отклонили из-за позиции Венгрии. Переговоры продолжились на следующий день, однако привели к такому же исходу.

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Flickr / libereurope

Андрей Григорьев
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