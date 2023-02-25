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25 февраля, 15:05

Экономист указал на неприятную для Запада правду о санкциях против России

Экономист Зубец: Запад исчерпал варианты санкций, которые реально навредили бы России

На сегодняшний день у стран Запада нет эффективных решений по антироссийским санкциям, которые бы могли нанести реальный ущерб России. Такое мнение в беседе с изданием Ura.ru выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"Если говорить о санкциях, которые они могут ввести, то их много. Санкции, которые они могут ввести, которые не навредят им самим, — таких не осталось", — отметил экономист.

По словам эксперта, Запад не может отказаться от введения рестрикций в адрес Москвы, так как ему для собственного населения необходимо демонстрировать борьбу с нашей страной.

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Ранее Лайф сообщал, что 24 февраля странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались три дня.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Наталья Исакова
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