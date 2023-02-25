Экономист указал на неприятную для Запада правду о санкциях против России

На сегодняшний день у стран Запада нет эффективных решений по антироссийским санкциям, которые бы могли нанести реальный ущерб России. Такое мнение в беседе с изданием Ura.ru выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"Если говорить о санкциях, которые они могут ввести, то их много. Санкции, которые они могут ввести, которые не навредят им самим, — таких не осталось", — отметил экономист.

По словам эксперта, Запад не может отказаться от введения рестрикций в адрес Москвы, так как ему для собственного населения необходимо демонстрировать борьбу с нашей страной.