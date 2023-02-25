"Давление должно усиливаться": Зеленский признал "юбилейный" пакет антироссийских санкций ЕС слабым
Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций Евросоюза против России
Украинский лидер Владимир Зеленский остался недоволен "юбилейным", десятым пакетом санкций, который принял Евросоюз. По мнению президента, ограничения являются довольно слабыми.
"Давление на Россию должно усиливаться. Ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на армию и банковский сектор", — отметил он в "Твиттере".
Лайф напоминает, что поздно вечером 24 февраля странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались три дня.
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