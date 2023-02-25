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25 февраля, 12:11

ЕС запретил импорт асфальта, битума и синтетической резины из России

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций запретил импорт асфальта, битума и синтетической резины из России в страны континента. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

"Сегодняшний пакет включает дополнительные запреты на следующие высокодоходные российские товары: битум и связанные с ним материалы, например асфальт, а также синтетическую резину", — отмечается в публикации.

Объём наложенных ограничений Брюссель оценивает в 1,3 миллиарда евро по ценам 2021 года. Кроме того, в ЕК подчеркнули, что уже запретили импорт из России в ЕС на сумму в 90 миллиардов евро.

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз в рамках "юбилейного" пакета санкций запретил россиянам руководить стратегическими компаниями в странах альянса.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Артур Белкин
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