Евросоюз ввёл санкции против трёх российских банков
Европейский союз ввёл санкции против трёх российских банков. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
"Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", — указывается в заявлении.
При этом в документе не уточняется, о каких банках идёт речь. Также в рамках десятого пакета санкций ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из европейских стран товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода рестрикций. Под горячую руку Совета Европы попал и Иран. Так, Евросоюз включил в чёрный список семь иранских компаний, которые якобы связаны с РФ. По данным организации, эти фирмы производят военные БПЛА для ВС России в рамках украинского конфликта, в том числе против гражданской инфраструктуры.
"Чтобы предотвратить попадание этих продуктов в Россию, экспортные ограничения были расширены с целью распространить их на организации Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые поставляют роботов, используемых для атак на гражданскую инфраструктуру на Украине", — объяснили расширение санкций против РФ на Иран в председательстве Швеции в Совете ЕС.
Напомним, сегодня странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры длились три дня. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил принятие новых ограничений.
ТАСС / DPA / Wiktor Dabkowski