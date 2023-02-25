Евросоюз ввёл санкции против трёх российских банков

Европейский союз ввёл санкции против трёх российских банков. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

"Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов", — указывается в заявлении.

При этом в документе не уточняется, о каких банках идёт речь. Также в рамках десятого пакета санкций ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из европейских стран товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода рестрикций. Под горячую руку Совета Европы попал и Иран. Так, Евросоюз включил в чёрный список семь иранских компаний, которые якобы связаны с РФ. По данным организации, эти фирмы производят военные БПЛА для ВС России в рамках украинского конфликта, в том числе против гражданской инфраструктуры.