Две крупнейшие криптобиржи отказались поддержать санкции против России

Две крупнейшие в мире криптобиржи не стали принимать никаких мер в отношении российских банков, попавших под западные санкции. Они могли запретить использование своих платформ этими организациями, но этого делать не стали, пишет газета Politico.

Cо ссылкой на отчёт аналитической компании Inca Digital издание отмечает, что криптобиржи Huobi и KuCoin, находящиеся на Сейшелах, по-прежнему разрешают проводить операции с картами "опальных" российских банков, хотя напрямую средства от этих финансовых учреждений не принимают. Генеральный директор Inca Адам Заразински заявил, что это лазейка является прямым нарушением американских и европейских санкций.

Отчёт указывает на то, что такая же политика есть ещё у двух фирм, в том числе, речь идёт о Binance. Там россиянам предлагается множество вариантов конвертирования денег в виртуальную валюту, пишет издание. Граждане РФ могут использовать кредитные или дебетовые карты, счета. А сингапурская биржа ByBit разрешает конвертировать в криптовалюту российские рубли.

"Многие из этих бирж официально свернули свою деятельность в России в связи с введёнными санкциями. Они заявили, что блокируют пользователей из России и не позволяют им открывать новые счета", — уточняют специалисты из Inca.

В то же время, говорится в отчёте, эти криптобиржи продолжают работать с российскими гражданами. А это, как отмечает издание, указывает ещё раз на то, что все попытки Вашингтона полностью финансово изолировать россиян "по-прежнему ограничены".