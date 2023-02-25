ЕС запретил россиянам руководить стратегическими компаниями в странах союза

ЕС в рамках "юбилейного" десятого пакета санкций запретил россиянам руководить стратегическими компаниями в странах союза. Об этом сказано в сообщении Совета организации.

"Сегодняшнее решение ограничивает возможность для граждан РФ занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктурных предприятий и организаций Евросоюза", — говорится в заявлении.