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25 февраля, 12:00

ЕС запретил россиянам руководить стратегическими компаниями в странах союза

ЕС в рамках "юбилейного" десятого пакета санкций запретил россиянам руководить стратегическими компаниями в странах союза. Об этом сказано в сообщении Совета организации.

"Сегодняшнее решение ограничивает возможность для граждан РФ занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктурных предприятий и организаций Евросоюза", — говорится в заявлении.

В Совете ЕС добавили, что Россия угрожает функционированию этих органов и предоставлению основных услуг европейским гражданам. Таким образом, данная мера ограничивает присутствие россиян в руководстве энергетических и транспортных организаций.

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Напомним, сегодня странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры длились три дня. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил принятие новых ограничений.

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ТАСС / IMAGO / Future Image / Dwi Anoraganingrum

Никита Осипов
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