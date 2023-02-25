ЕС запретил россиянам руководить стратегическими компаниями в странах союза
ЕС в рамках "юбилейного" десятого пакета санкций запретил россиянам руководить стратегическими компаниями в странах союза. Об этом сказано в сообщении Совета организации.
"Сегодняшнее решение ограничивает возможность для граждан РФ занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктурных предприятий и организаций Евросоюза", — говорится в заявлении.
В Совете ЕС добавили, что Россия угрожает функционированию этих органов и предоставлению основных услуг европейским гражданам. Таким образом, данная мера ограничивает присутствие россиян в руководстве энергетических и транспортных организаций.
Напомним, сегодня странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры длились три дня. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил принятие новых ограничений.
ТАСС / IMAGO / Future Image / Dwi Anoraganingrum