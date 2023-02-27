В Кремле назвали санкции против Москальковой и Рошаля списком ради списков

Новые санкционные списки Евросоюза, в которые попали Татьяна Москалькова, Валерий Фадеев и Леонид Рошаль, абсурдны и бессмысленны. Такое заявление в беседе с журналистами в понедельник сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Запад уже испытывает "дефицит объектов" для введения новых ограничений, но всё равно настаивает на своём.

"Все это, конечно же, абсурдно, и видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки", — рассуждает представитель Кремля.

Песков констатировал, что составление новых санкционных списков, по-видимому, будет продолжаться и в эти списки "будут абсурдным образом попадать новые юридические и физические лица".