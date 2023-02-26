"Ахалай-махалай": Фокусник Амаяк Акопян заколдовал санкции против России

Иллюзионист Амаяк Акопян предложил бороться с санкциями через колдовство, нужно произнести "ахалай-махалай", отчего они сразу же сгорят. Об этом он сказал в беседе с kp.ru.

Шоумен вспомнил, как его отец Арутюн Акопян ловко превращал взмахом руки иностранную валюту в рубли — такая вот дедолларизация. Фокусника приглашали на правительственные концерты, где присутствовали иностранные делегации. Акопян-старший должен был удивлять их чем-то очень эффектным.

"Никита Сергеевич папе говорил: "Покажи им, что такое наша великая советская власть". И папа шёл в зрительный зал — к иностранным гостям, просил у них их заграничную валюту — американские доллары, французские франки, итальянские лиры. Брал эти бумажки, крутил перед их носами, потом… — раз! — мгновенно сжигал, и они тут же превращались в советские мощные рубли с Лениным", — поделился Амаяк.

Он шутливо заметил, что такие трюки с "ахалай-махалай" помогли и в кризисный 2015 год, тогда рубль вырос, а доллар заметно упал. Поэтому и санкции можно победить заклинанием, добавил Акопян. По его словам, Россия не одинока, у неё в мире есть поддержка, а вот череда стран, недовольных политикой США, увеличивается. Вашингтон не умеет дружить, а лишь подчиняет себе или наживает врагов, отметил иллюзионист.

"Рабинович, дайте другу взаймы 100 долларов". — "Я бы с удовольствием, но у меня нет друзей", — рассказал Акопян анекдот про жизненные принципы американских властей.