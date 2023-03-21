Запад попытался не дать напомнить миру о вторжении США в Ирак

Запад задействовал грязные приёмы с намерением саботировать обсуждение в Совбезе ООН годовщины вторжения США в Ирак. Такое заявление сделал представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, в момент, когда представители западных делегаций выяснили, что Россия собирается поднимать эту тему, они начали использовать "грязные процедурные приёмы", пытаясь подвинуть на более ранний срок брифинг по КНДР.

"Таким образом они, очевидно, старались размыть эффект от нашего обсуждения, ведь при таком сценарии оно наложилось бы на обеденный перерыв", — пояснил Небензя на пресс-конференции.