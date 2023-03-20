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20 марта, 20:14

Американский ветеран напомнил, как США "насаждали демократию"

Ветеран ВМФ США Пособец напомнил США о вторжении в Ирак

Запад требует всяческих наказаний для России из-за украинского конфликта, между тем США десятилетиями совершали военные преступления, так и оставшиеся безнаказанными до сих пор. Об этом заявил американский активист ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец. На своей странице в "Твиттере" он разместил видео бомбардировки Ирака от 2003 года.

"Не могу поверить, что Россия так поступает с Украиной. Все лидеры, причастные к этому преступлению, должны оказаться в тюрьме", — сыронизировал Оуэнс в подписи к публикации.

Мнения двух миллионов подписчиков Оуэнса разделились. Одни из них просто не поняли, что на видео далеко не Украина, а бомбардировка Ирака. Другие сразу разобрались, в чём шутка, и положительно среагировали на юмор американца.

"Да брось, Джек. Все знают, что у США есть право безжалостно бомбить другие страны и убивать невинных гражданских. По-моему, это называется "насаждением демократии", — написали пользователи.

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Как ранее сообщал Лайф, политолог перечислил "достижения" США в Ираке к 20-й годовщине вторжения: это тысячи убийств, беженцы и гражданская война.

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ТАСС / AHMED MARDNLI

Арина Родионова
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