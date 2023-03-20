Тысячи убийств, беженцы и гражданская война: Политолог перечислил "достижения" США в Ираке к 20-й годовщине вторжения

США ничего не добились вторжением в Ирак, большая часть населения страны попросту ненавидит американцев. Об этом в комментарии, посвящённом 20-летию со дня вторжения, рассказал Лайфу Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ.

"Исполнилось 20 лет вторжению США в Ирак — мы прекрасно помним, что это начиналось абсолютно со лжи и дезинформации со стороны США, когда господин Колин Пауэлл (госсекретарь США в 2001–2005 годах. — Прим. Лайфа) тряс некой пробиркой с белым веществом на Совете Безопасности ООН и говорил, что вот такие пробирки есть у Саддама Хусейна (президент Ирака в 1979–2003 годах. — Прим. Лайфа), который производит химическое оружие. Оказалось, никакого химического, ядерного оружия нет, всё это ложь", — отметил Григорьев.

Эксперт добавил, что сотни тысяч убитых Соединёнными Штатами жителей Ирака — это результат лживой, ничем не спровоцированной агрессии США. Также Григорьев обратил внимание на один интересный итог вторжения.

"США в итоге ничего не выиграли, убив сотни тысяч людей, они не получили себе сателлитов в качестве Ирака. Большая часть населения Ирака США просто ненавидит", — подчеркнул собеседник Лайфа.

20 марта 2003 года США и их союзники начали вторжение в Ирак, обвинив Багдад в разработке оружия массового поражения. Позже выяснилось, что никакого ОМП в Ираке не производилось. Но общим итогом американского вторжения стало убийство сотен тысяч людей, четыре миллиона беженцев и десятки лет гражданской войны и нестабильности. Об окончании операции под названием "Иракская свобода" Джо Байден объявил 1 сентября 2010 года. Тогда нынешний глава Белого дома занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.