Небензя резко ответил Блинкену на странное заявление о нелюбви американцев к войнам

Соединённые Штаты Америки только после холодной войны провели 251 военную операцию в других странах. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену в ответ на заявление дипломата о том, что американцы не любят, когда большие государства нападают на другие. Постпред уточнил, что при этом всех денег, выделяемых Штатами на развитие других государств, не хватит на покрытие нанесённого ими же ущерба.

"И, конечно же, решение этого [украинского] конфликта неотделимо от вопросов, связанных со справедливой и неделимой системой евроатлантической безопасности. Сейчас она действует только для США и их союзников по НАТО, они присвоили себе право вмешиваться в любые международные вопросы и внутренние дела других государств, Украина — наглядный тому пример. Их базы расположены на наших границах в нарушение ключевых пониманий, окончивших эпоху холодной войны", — отметил Небензя.

Он указал на то, что западные лидеры обманывали СССР раньше и теперь продолжают вести такую политику в отношении России. Дипломат добавил, что НАТО расширяется без контроля и скрывает это под своей болтовнёй об огромных суммах, выделяемых на Цели развития.

"Хочу вам напомнить, что только после холодной войны США провели 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам. Даже если вы будете платить в 100 раз больше, это не позволит этот ущерб компенсировать", — заключил Небензя.