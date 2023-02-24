Блинкен: Американцам не нравится, когда большие страны нападают на другие
Американцы негативно относятся к тому, чтобы большие страны нападали на прочие государства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя украинский конфликт.
"Во-первых, я думаю, что инстинктивно большинству американцев не нравится видеть, как большая страна задирает другую, и они чувствуют, что это неправильно, и хотят что-то с этим сделать", — заявил телеканалу CBS Блинкен.
Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Пол Госар в соцсетях заявил, что Блинкен испытывает необъяснимую ненависть к России и вместе со своим заместителем по политическим делам Викторией Нуланд хочет втянуть США в ещё одну мировую войну.
ТАСС / Michael Varaklas