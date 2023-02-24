Блинкена заподозрили в необъяснимой ненависти к России
Конгрессмен Госар: Блинкен и Нуланд испытывают иррациональную ненависть к России
На почве собственной необъяснимой ненависти к России госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд хотят втянуть Соединённые Штаты в ещё одну мировую войну. Такое мнение выразил член Палаты представителей американского Конгресса Пол Госар (от штата Аризона). В своём сообщении в Twitter республиканец согласился с предпринимателем Илоном Маском.
"Илон прав. И Нуланд, и Блинкен испытывают глубоко укоренившуюся иррациональную ненависть к России, они стремятся втянуть США в ещё одну мировую войну. Это опасные глупцы, из-за которых мы все можем погибнуть", — отметил Госар в Twitter.
Он добавил, что Нуланд вполне "готова одобрять насилие и войну". Она поддерживает идею смены власти в России, а также "праздновала разрушение США трубопроводов "Северный поток" и призывала к неограниченным по времени поставкам оружия на Украину". Госар также указал на то, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа "выступают против глобальных интервентов".
Ранее Лайф писал, что Маск обвинил замгоссекретаря США Нуланд в эскалации конфликта на Украине после её заявления о легитимности российских баз в Крыму в качестве военных целей для Киева. Он отметил, что никто не продвигает войну сильнее её.
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