Блинкена заподозрили в необъяснимой ненависти к России

На почве собственной необъяснимой ненависти к России госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд хотят втянуть Соединённые Штаты в ещё одну мировую войну. Такое мнение выразил член Палаты представителей американского Конгресса Пол Госар (от штата Аризона). В своём сообщении в Twitter республиканец согласился с предпринимателем Илоном Маском.

"Илон прав. И Нуланд, и Блинкен испытывают глубоко укоренившуюся иррациональную ненависть к России, они стремятся втянуть США в ещё одну мировую войну. Это опасные глупцы, из-за которых мы все можем погибнуть", — отметил Госар в Twitter.

Он добавил, что Нуланд вполне "готова одобрять насилие и войну". Она поддерживает идею смены власти в России, а также "праздновала разрушение США трубопроводов "Северный поток" и призывала к неограниченным по времени поставкам оружия на Украину". Госар также указал на то, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа "выступают против глобальных интервентов".