Маск нашёл виновного в эскалации украинского конфликта
Маск обвинил замгоссекретаря США Нуланд в эскалации конфликта на Украине
Американский предприниматель Илон Маск обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине после её заявления о легитимности российских баз в Крыму в качестве военных целей для Киева.
"Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд", — написал Маск в "Твиттере".
Напомним, 17 февраля Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такие заявления только подтверждают вовлечённость США в конфликт в Незалежной. А в Запорожской области Нуланд предрекли роль "легитимной цели для России".