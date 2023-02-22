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22 февраля, 20:44

Маск нашёл виновного в эскалации украинского конфликта

Маск обвинил замгоссекретаря США Нуланд в эскалации конфликта на Украине

Американский предприниматель Илон Маск обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине после её заявления о легитимности российских баз в Крыму в качестве военных целей для Киева.

"Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд", написал Маск в "Твиттере".

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Напомним, 17 февраля Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такие заявления только подтверждают вовлечённость США в конфликт в Незалежной. А в Запорожской области Нуланд предрекли роль "легитимной цели для России".

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Юлия Коновалова
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