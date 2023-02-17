Нуланд предрекли роль "легитимной цели для России" после громких слов о Крыме

После высказывания о том, что российские военные объекты в Крыму якобы являются законными целями для ВСУ, замглавы Госдепа США Виктория Нуланд и сама рискует стать легитимной целью для России. Об этом телеканалу "360" заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам политика, у него нет сомнений, что это заявление носит промежуточный характер, а уже завтра американцы "разрешат" Киеву бить по Москве.

"Нуланд — пропащий человек, который становится легитимной целью для нас после подобных слов", — заявил Рогов.

Он отметил, что, если бы вдруг появились "какие-нибудь техасские или калифорнийские партизаны", а Россия бы объявила Калифорнию и Техас оккупированными территориями, по которым можно бить, это вызвало бы тот же эффект.