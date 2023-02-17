Нуланд предрекли роль "легитимной цели для России" после громких слов о Крыме
Член ВГА Запорожья Рогов: Нуланд стала легитимной целью для России, "разрешив" ВСУ наносить удары по Крыму
После высказывания о том, что российские военные объекты в Крыму якобы являются законными целями для ВСУ, замглавы Госдепа США Виктория Нуланд и сама рискует стать легитимной целью для России. Об этом телеканалу "360" заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам политика, у него нет сомнений, что это заявление носит промежуточный характер, а уже завтра американцы "разрешат" Киеву бить по Москве.
"Нуланд — пропащий человек, который становится легитимной целью для нас после подобных слов", — заявил Рогов.
Он отметил, что, если бы вдруг появились "какие-нибудь техасские или калифорнийские партизаны", а Россия бы объявила Калифорнию и Техас оккупированными территориями, по которым можно бить, это вызвало бы тот же эффект.
"Мы соблюдаем международное законодательство даже там, где это не делает уже никто из крупных государств. Может, имеет смысл задуматься о том, чтобы начинать поступать с противниками так же, как это делают они", — добавил собеседник издания.
Напомним, что ранее Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. В Посольстве РФ заявили, что эти слова подтверждают вовлечённость США в украинский конфликт.
ТАСС / AP / Susan Walsh