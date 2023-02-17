Захарова ответила Нуланд на слова об ударах по Крыму и напомнила о роли США в конфликте
Захарова: Слова Нуланд об ударах по Крыму говорят о вовлечённости США в конфликт на Украине
Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о возможности ударов ВСУ по Крыму лишний раз подтверждают вовлечённость Штатов в конфликт на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила… В очередной раз приходится констатировать вовлечённость США в конфликт на Украине. Ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций", — отметила дипломат.
По мнению Захаровой, теперь Вашингтон подстрекает Киев к переносу конфликта на территорию России и его дальнейшей эскалации.
Напомним, Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. В Посольстве РФ заявили, что эти слова подтверждают вовлечённость США в украинский конфликт.
Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office