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17 февраля, 09:29

Захарова ответила Нуланд на слова об ударах по Крыму и напомнила о роли США в конфликте

Захарова: Слова Нуланд об ударах по Крыму говорят о вовлечённости США в конфликт на Украине

Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о возможности ударов ВСУ по Крыму лишний раз подтверждают вовлечённость Штатов в конфликт на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила… В очередной раз приходится констатировать вовлечённость США в конфликт на Украине. Ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций", — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, теперь Вашингтон подстрекает Киев к переносу конфликта на территорию России и его дальнейшей эскалации.

В Госдуме заявили о сокрушительном ответе в случае удара ВСУ по Крыму

В Госдуме заявили о сокрушительном ответе в случае удара ВСУ по Крыму

Напомним, Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. В Посольстве РФ заявили, что эти слова подтверждают вовлечённость США в украинский конфликт.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office

Артур Белкин
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