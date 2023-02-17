Захарова ответила Нуланд на слова об ударах по Крыму и напомнила о роли США в конфликте

Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о возможности ударов ВСУ по Крыму лишний раз подтверждают вовлечённость Штатов в конфликт на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила… В очередной раз приходится констатировать вовлечённость США в конфликт на Украине. Ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций", — отметила дипломат.