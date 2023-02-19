Песков: Слова Нуланд подчёркивают роль США как главного провокатора напряжённости в мире

Заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму демонстрирует роль Вашингтона как главного провокатора напряжённости в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которого опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

По словам представителя Кремля, Нуланд относится к обширному стану самых агрессивных "ястребов" в политике Соединённых Штатов. А их позиция очень хорошо известна России. Эта точка зрения, подчеркнул Песков, лишний раз показывает глубину разногласий Москвы и Вашингтона.