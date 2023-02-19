Песков: Слова Нуланд подчёркивают роль США как главного провокатора напряжённости в мире
Заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму демонстрирует роль Вашингтона как главного провокатора напряжённости в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которого опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
По словам представителя Кремля, Нуланд относится к обширному стану самых агрессивных "ястребов" в политике Соединённых Штатов. А их позиция очень хорошо известна России. Эта точка зрения, подчеркнул Песков, лишний раз показывает глубину разногласий Москвы и Вашингтона.
"Она лишний раз подчёркивает, наверное, роль Соединённых Штатов как главного провокатора той международной напряжённости, которая есть", — заявил он.
Напомним, 17 февраля Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие заявления только подтверждают вовлечённость США в конфликт в Незалежной. А в Запорожской области Нуланд предрекли роль "легитимной цели для России".
ТАСС / AP / Susan Walsh