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Опубликовано 17 февраля 2023, 16:34
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В Госдуме увидели угрозу безопасности РФ из-за заявления Нуланд об "ударах по Крыму"

Депутат ГД Водолацкий: Заявление Нуланд об "ударах по Крыму" можно считать провокацией

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что ВСУ могут наносить удары по территории Крыма, является провокацией и прямой угрозой безопасности РФ. Об этом RT заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Крым — это субъект Российской Федерации, там живут наши люди, там военно-морская база Черноморского флота, это уже прямая угроза национальной безопасности России", — отметил Водолацкий.

По словам парламентария, подобные заявления можно рассматривать как "определённое подталкивание" президента Украины Владимира Зеленского к действиям против Крыма, а само высказывание Нуланд является провокацией.

Нуланд предрекли роль "легитимной цели для России" после громких слов о Крыме
Нуланд предрекли роль "легитимной цели для России" после громких слов о Крыме

Как ранее рассказывал Лайф, Виктория Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные высказывания лишь подтверждают вовлечённость США в конфликт в Незалежной.

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ТАСС / Олеся Курпяева

Артур Белкин
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