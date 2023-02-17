В Госдуме увидели угрозу безопасности РФ из-за заявления Нуланд об "ударах по Крыму"
Депутат ГД Водолацкий: Заявление Нуланд об "ударах по Крыму" можно считать провокацией
Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что ВСУ могут наносить удары по территории Крыма, является провокацией и прямой угрозой безопасности РФ. Об этом RT заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Крым — это субъект Российской Федерации, там живут наши люди, там военно-морская база Черноморского флота, это уже прямая угроза национальной безопасности России", — отметил Водолацкий.
По словам парламентария, подобные заявления можно рассматривать как "определённое подталкивание" президента Украины Владимира Зеленского к действиям против Крыма, а само высказывание Нуланд является провокацией.
Как ранее рассказывал Лайф, Виктория Нуланд назвала "легитимными целями" для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные высказывания лишь подтверждают вовлечённость США в конфликт в Незалежной.
ТАСС / Олеся Курпяева