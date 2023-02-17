В Госдуме увидели угрозу безопасности РФ из-за заявления Нуланд об "ударах по Крыму"

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что ВСУ могут наносить удары по территории Крыма, является провокацией и прямой угрозой безопасности РФ. Об этом RT заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Крым — это субъект Российской Федерации, там живут наши люди, там военно-морская база Черноморского флота, это уже прямая угроза национальной безопасности России", — отметил Водолацкий.