Захарова напомнила Блинкену о привычке США нападать на другие государства

В ответ на высказывание американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что американцам не нравится, когда большие страны нападают на другие государства, Мария Захарова посоветовала ему вспомнить историю США. Официальный представитель МИД РФ напомнила, сколько раз Штаты нападали на другие страны.

"Я могу ошибаться, но до сегодняшнего дня этот человек представлял именно США, а не какую-то другую страну. Историю хотя бы своего государства госсекретарь знать обязан. Это не США на Ирак напали? Или Ирак недостаточно маленькая страна?" — написала Захарова в Telegram-канале.

Она уточнила, что освежает эти факты в памяти Блинкена "не инстинктивно, а осознано". Захарова отметила, что история Штатов запятнана кровью.

Таблица, которую Захарова привела в комментарии к словам Блинкена. © Telegram \ MID_Russia

"История США хотя и короткая, но кровавая, сформировавшая образ враждебно настроенного к не подчиняющимся его воле народам государства", — констатировала Захарова.