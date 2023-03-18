В ЕП заговорили об аресте Буша и Блэра за кровавые преступления 20-летней давности
Депутат Европарламента Уоллес напомнил о военных преступлениях США в Ираке
Джордж Буш и Тони Блэр. Фото © Wikipedia
Прежде чем обвинять Россию в "военных преступлениях" и осуждать за проведение специальной военной операции на Украине, Западу во главе с США стоит вспомнить о собственных злодеяниях в других странах. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"Каждый, кто, предположительно, совершил военное преступление, должен быть привлечён к ответственности. Когда мы смотрим на российско-украинский конфликт, мы можем обратить внимание и на все остальные," — написал он в своём твиттере.
Депутат напомнил, что в результате незаконной войны в Ираке погибли миллионы мирных жителей. По его словам, с того момента прошло уже 20 лет, а виновные до сих пор не понесли ответственность за свои действия.
"Когда же [президент США в 2001–2009 годах Джордж] Буш и [премьер-министр Британии в 1997–2007 годах Тони] Блэр будут арестованы?" — поинтересовался политик.
Так Мик Уоллес отреагировал на решение суд Гааги выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Эта новость буквально всколыхнула мир, нашлось множество несогласных. Например, в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт МУС и его решения, зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал его эмодзи с туалетной бумагой, а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что президента РФ не может арестовать никакая иностранная власть. СК РФ уже начал проверку.