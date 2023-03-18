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18 марта, 09:03

В ЕП заговорили об аресте Буша и Блэра за кровавые преступления 20-летней давности

Депутат Европарламента Уоллес напомнил о военных преступлениях США в Ираке

<p>Джордж Буш и Тони Блэр. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8D%D1%80,_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tony_Blair_2010_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Джордж Буш и Тони Блэр. Фото © Wikipedia

Прежде чем обвинять Россию в "военных преступлениях" и осуждать за проведение специальной военной операции на Украине, Западу во главе с США стоит вспомнить о собственных злодеяниях в других странах. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Каждый, кто, предположительно, совершил военное преступление, должен быть привлечён к ответственности. Когда мы смотрим на российско-украинский конфликт, мы можем обратить внимание и на все остальные," — написал он в своём твиттере.

Депутат напомнил, что в результате незаконной войны в Ираке погибли миллионы мирных жителей. По его словам, с того момента прошло уже 20 лет, а виновные до сих пор не понесли ответственность за свои действия.

"Когда же [президент США в 2001–2009 годах Джордж] Буш и [премьер-министр Британии в 1997–2007 годах Тони] Блэр будут арестованы?" — поинтересовался политик.

Не признающий МУС Байден поддержал выдачу ордера на "арест" Путина

Не признающий МУС Байден поддержал выдачу ордера на "арест" Путина

Так Мик Уоллес отреагировал на решение суд Гааги выдать ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Эта новость буквально всколыхнула мир, нашлось множество несогласных. Например, в МИД РФ напомнили о том, что Москва не признаёт МУС и его решения, зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал его эмодзи с туалетной бумагой, а вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что президента РФ не может арестовать никакая иностранная власть. СК РФ уже начал проверку.

Николь Вербер
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