СКР начал проверку из-за выдачи международного ордера на "арест" Путина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на "арест" президента РФ Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.

"Председатель СКР поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров на арест граждан РФ. В рамках проверки СКР установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения", — сообщает ведомство.