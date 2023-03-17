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17 марта, 18:28

СКР начал проверку из-за выдачи международного ордера на "арест" Путина

СКР установит судей МУС, которые выдали ордера на "арест" Путина и Львовой-Беловой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на "арест" президента РФ Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.

"Председатель СКР поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров на арест граждан РФ. В рамках проверки СКР установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения", — сообщает ведомство.

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Следственный комитет добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, суд Гааги сегодня выдал ордера на "арест" Путина и Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва не признаёт Международный суд и его решения, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отнёсся к новости, сравнив документ с туалетной бумагой. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил не отказываться от диалога с Путиным из-за решения инстанции.

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ТАСС / Геодакян Артём

Андрей Бражников
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